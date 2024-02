La Serie A cambia nome: svolta storica, ecco come si chiamerà

La Serie A cambia nome, la svolta è storica: ecco come venticinque anni dopo cambia la nomenclatura del massimo campionato italiano

Venticinque anni dopo la Serie A cambierà nome. E per molti che l’hanno conosciuta solamente come Serie A Tim non sarà facile abituarsi alla nuova dicitura.

L’assemblea dei club della Lega infatti ha deciso di accettare la proposta arrivata da Eni. Anticipato nei giorni scorsi da calcio e finanza adesso il brand ha ufficializzato l’accordo triennale per le prossime stagioni. “Enilive, la società di Eni dedicata ai prodotti e ai servizi per la mobilità, sarà Title sponsor della Serie A dal campionato 2024/25, per tre stagioni”, si legge nel comunicato di Eni. “Nell’ambito dell’accordo, Enilive darà il suo contributo al mondo del calcio attraverso l’introduzione di soluzioni per una mobilità sempre più sostenibile. Enilive esprime grande entusiasmo per l’avvio della partnership con la Lega Serie A, che consentirà alla società di essere sempre più vicina a tutti gli italiani, e di far conoscere il nuovo brand e la trasformazione che esso rappresenta ai milioni di clienti che ogni giorno già frequentano e vivono la nostra capillare rete di stazioni di servizio”.

La Serie A cambia nome, ecco l’accordo

Un accordo che dovrebbe permettere alla massima serie italiana di incassare 22milioni di euro in media per un triennio. Insomma, addio Tim, anche la Serie A cambia nome ed è sicuramente un fatto storico dopo tutto questo tempo.

L’accordo con la compagnia di telecomunicazioni scadeva alla fine di quest’annata agonistica e quindi non verrà rinnovato. Una decisione storica quella arrivata dall’assemblea della Lega.