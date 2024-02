Amadeus “stende” Ibra sul palco dell’Ariston: c’entra la corsa Scudetto

Dopo il big match di serie A tra Inter e Juventus l’attenzione degli italiani in questa settimana si sposta sul Festival di Sanremo.

Questa sera nella città ligure è iniziata la 74esima edizione della famosa kermesse canora. Ed è chiaro che milioni e milioni di italiani sono sintonizzati in tv per questo evento che si terrà fino al prossimo sabato, quando sarà decretato il nome del vincitore.

Sono 30 quest’anno i cantanti che si esibiranno sul palco, con i pronostici che per il momento – almeno guardando le quote dei bookmakers – vedono Annalisa e Angelina Mango tra le favorite. Lo spettacolo comunque è assicurato e per qualche giorno le vicende calcistiche saranno oscurate dalla kermesse sanremese.

La battuta di Amadeus a Ibra non è passata inosservata

Intanto questa sera al Festival di Sanremo si è rivisto anche Zlatan Ibrahimovic nelle vesti di ospite. L’ex attaccante della Juventus, negli ultimi anni della sua carriera e anche attualmente al Milan, era già stato ospite due anni fa.

Non è passata inosservata la battuta che Amadeus ha rivolto allo svedese, quando sul palco gli ha detto: “Ti ho tenuto il posto in prima fila anche se non siete primi in classifica”. Uno sfottò simpatico rivolto dal conduttore, noto tifoso interista.