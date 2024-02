Chiesa lascia la Juve e vola a Milano: lo vuole a tutti i costi

Chiesa lascia la Juve. Si fanno sempre più insistenti le voci che vorrebbero Federico Chiesa in partenza dalla Juventus. Milano lo attende già.

Questa volta non è stata una sconfitta a lanciare l’allarme. E’ da un po’ che su Federico Chiesa e la Juventus sono ritornate a circolare voci ‘strane’.

Che il giocatore viaggi da almeno un paio di stagioni ‘tra color che son sospesi‘, tra conferma e cessione, è un dato di fatto. Se l’estate scorsa, quella del tormentone cessione di Vlahovic parte si, cessione di Vlahovic no, si fosse presentato qualcuno con una sessantina di milioni di euro, il campione d’Europa azzurro avrebbe già salutato tutti.

Questa stagione, dopo due anni travagliati a seguito del grave infortunio del gennaio 2022, Chiesa ha iniziato la preparazione fin dal primo giorno e sembrava davvero una stagione diversa. ‘Esplosiva’ come la prima, quella della Coppa Italia e della Supercoppa vinta con Andrea Pirlo in panchina.

Poi qualche stop di troppo ed ecco che le voci di un imminente addio si sono fatte sempre più frequenti. Ed ora non si ipotizza soltanto un addio alla Juventus, ad un anno dalla scadenza del contratto, ma si parla già della sua prossima squadra. Italiana e di Milano. Un tecnico lo vuole a tutti i costi.

Chiesa lascia la Juve

Il futuro di Federico Chiesa è stato annunciato sulle frequenze di Telelombardia. Un quadro preciso che coinvolge il futuro dell’attaccante bianconero, di un allenatore ed un club.

Il futuro allenatore del Milan è, per tanti, Antonio Conte. Il tecnico salentino, secondo gli illustri opinionisti, avrebbe già presentato la sua ‘costosa’ lista della spesa. Tra i suoi preferiti figura anche Federico Chiesa.

Operazione non facile dal momento che Chiesa rappresenta un investimento importante per il club rossonero, sempre estremamente attento al bilancio. Il classe 1997, seppur con il contratto in scadenza nel 2025, non lascerebbe la Juventus per meno di 50 milioni di euro.

Anche l’ingaggio, poi, potrebbe rappresentare un problema dal momento che alla Juventus l’attaccante di Genova ha un ingaggio di 5 milioni di euro netti e nei primi approcci con la dirigenza bianconera, per un eventuale rinnovo, sembra che il suo entourage ne abbia richiesti 7.

La vicenda Chiesa durerà ancora un po’. Almeno fino a quando la Juventus e l’attaccante di Genova non si siederanno per provare a trovare un’intesa per il rinnovo del contratto. Se vi sarà rottura, sarà inevitabile la separazione. La Juventus non vorrà perderlo a zero l’anno successivo. E la Torino-Milano avrà, probabilmente, un’ospite d’eccezione in più.