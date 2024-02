Elisabetta Canalis, va sempre peggio: lo spettacolo stende i fan

Elisabetta Canalis, ogni post è un colpo al cuore: con questa foto ha steso tutti. Si salvi chi può prima che sia troppo tardi.

Seguire Elisabetta Canalis sulle varie piattaforme social è una garanzia. Così facendo ci si assicura almeno uno spettacolo al giorno, visto e considerato quanto è attiva, specialmente su Instagram, e come si prodighi per postare contenuti sempre nuovi. Nonché altamente infiammabili, s’intende.

Già. La sua bacheca, arrivati a questo punto, è diventata estremamente pericolosa. Tra foto in bikini e scatti tratti da shooting in lingerie, abiti in perfetto stile Jennifer Lopez e lunghezze ridotte all’osso, c’è tanto da ammirare. E c’è tanto anche per cui strabuzzare gli occhi, soprattutto. Vi sfidiamo a non farlo. L’ex velina è d’una bellezza sconvolgente e riteniamo davvero impossibile anche solo pensare che qualcuno possa riuscire nell’impossibile impresa di resisterle. Saremmo disposti a dargli un premio, se ne fosse capace.

Ma siamo abbastanza certi di vincere. Perché siamo sicuri, e quello è sotto gli occhi di tutti, che la Canalis non abbia eguali. Che sia ancora una delle donne più belle d’Italia e che nessuno potrebbe mai eguagliare il suo sex appeal. È innato e smisurato, praticamente incommensurabile.

Elisabetta Canalis, follower su di giri: collant e niente più

Ecco perché quando, nelle scorse ore, ha postato quella foto apparentemente innocente, ne siamo rimasti comunque estasiati. Ed ecco perché anche i suoi follower l’hanno sommersa di commenti a senso unico in men che non si dica.

La Canalis in questo selfie allo specchio non indossa altro che una maglietta corta ed asimmetrica. Letteralmente. Non ha una gonna, un pantalone o degli shorts, ma solo un paio di collant velatissimi che ci permettono di ammirare le sue gambe toniche e super allenate.

Uno spettacolo per gli occhi, dunque, che, manco a dirlo, ha mandato su di giri tutti. Perché veline si nasce, sì, ma stelle si diventa. E non tutte le sono diventate come lei, che ha sempre avuto una marcia in più.