Futuro Thiago Motta, fuori una: arriva l’annuncio UFFICIALE

Le parole dell’agente di Thiago Motta in merito al futuro dell’allenatore del Bologna: una big è già scartata

Il valzer degli allenatori di Serie A è già partito, quando mancano ancora 5 mesi alla chiusura della stagione.

Saranno diversi i cambi di panchina a fine campionato, soprattutto per quanto riguarda le squadre di prima e seconda fascia. In questi mesi si è continuato spesso a parlare del futuro di Massimiliano Allegri ma anche Stefano Pioli potrebbe chiudere la sua avventura al Milan. In queste settimane i rumors si sono susseguiti e i nomi che sono circolati hanno acceso la fantasia e l’entusiasmo dei tifosi rossoneri. Uno di questi è Antonio Conte che, però, per status e ingaggio non rientra nelle strategie del club rossonero. La società si proietterà, con ogni probabilità, su un profilo giovane ma già pronto a raccogliere le eredità di Pioli. Il prescelto potrebbe essere Thiago Motta, allenatore copertina di questa prima parte di stagione.

Juventus, l’agente di Thiago Motta scarta il Napoli: “Ha altri progetti”

Alla guida del Bologna ha creato una mentalità vincente, portando i rossoblù a credere nell’Europa. Le sue idee sembrano già radicate negli interpreti e le sue intuizioni sono sotto gli occhi di tutti.

Tante big stanno valutando Motta per la prossima stagione e la Juventus fa parte di questa cerchia. Certamente l’allenatore italo-brasiliano ha grandi ambizioni per il futuro e punta a un salto di qualità, sulla base di quanto sta dimostrando a Bologna. L’agente di Thiago Motta, Dario Canovi, ha rilasciato delle dichiarazioni a Kiss Napoli in merito al futuro dell’allenatore del Bologna. Di seguito le sue parole: “Motta non conosce ancora quale sarà il suo futuro, sicuramente non andrà al Napoli. Thiago non verrebbe a Napoli neppure se De Laurentiis gli comprasse Zirzkee e Calafiori, ha progetti diversi per il suo futuro”.