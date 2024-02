Incontro segreto con la Juventus: Elkann riporta Marotta a Torino

By

La clamorosa indiscrezione ha fatto immediatamente il giro del web. Ecco quanto dichiarato nel corso della diretta YouTube.

Un’indiscrezione che potrebbe letteralmente far saltare il banco e spalancare le porte a scenari impensabili fino a questo momento. Le strade di Marotta e quelle della Juventus potrebbero ritornare a congiungersi.

Almeno questa è l’indiscrezione rilanciata con forza da Massimo Brambati nel corso di una diretta YouTube pubblicata sul profilo di Francesco Oppini. L’ex difensore italiano e ora procuratore FIFA, infatti, ha rivelato che la Juve, su input di Elkann, avrebbe cominciato a tastare con lo stesso Marotta la fattibilità di un clamoroso ritorno del dirigente all’ombra della Mole. Non in veste di ds, ruolo ricoperto attualmente da Giuntoli, ma in quella di amministratore delegato dagli ampi poteri. Queste le parole di Brambati:

“Qualche giorno fa una fonte molto nota nell’ambiente calcio mi ha riferito telefonicamente di questa mossa da parte di Elkann di un riavvicinamento e di un interesse al di là dell’interesse spiccio per Marotta. Probabile che ci sia già stato un incontro se non di più. Marotta potrebbe ritornare a Torino e tornare a far parte del mondo Juve. Giuntoli fa il direttore sportivo e Marotta diventerebbe AD con ampi poteri alla Juve”.