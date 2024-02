L’argentino è solo un sogno: retromarcia Juventus, bomba Milan

Cresce sempre più l’attesa in vista della prossima importante partita di campionato che attende la Juventus.

Nel prossimo la formazione allenata da Massimiliano Allegri dovrà vedersela con l’Udinese in un match nel quale l’undici torinese vuole tornare a gioire dopo due turni sfortunati. La tifoseria confida in una grande prestazione e nella conquista dei tre punti, in quella che può essere considerata come una vera e propria sfida spartiacque per la stagione della Juve.

L’Inter dopo aver vinto lo scontro diretto si è presa un buon vantaggio su una Juventus che comunque deve assolutamente non perdere contatto con i nerazzurri di Simone Inzaghi. Che rimangono i grandi favoriti per la conquista del tricolore in virtù di un organico che può contare su diverse pedine in tutti i reparti. Un divario con la Juve che pare ancora essere netto, ancor di più dopo la sfida di domenica sera. Ma non bisogna mollare.

Juventus, il Milan si inserisce nella corsa a de Paul

Nel frattempo la dirigenza non ferma il suo lavoro in chiave calciomercato. Perché anche se le trattative sono ufficialmente chiuse il pensiero è rivolto all’estate. Quando alla Juventus dovranno arrivare nuovi calciatori in tutte le zone, anche per mantenere basso il monte ingaggi. Specie a centrocampo si preannunciano delle novità.

Sono ormai dei mesi che si parla dell’interessamento dei bianconeri nei confronti di Rodrigo de Paul. Il calciatore argentino è pronto a cambiare aria e l’Atletico Madrid in estate potrebbe accontentarlo. Tanto più che potrebbe offrirlo alla Juve come parziale contropartita nel caso in cui tentasse l’assalto a Dusan Vlahovic. De Paul dal canto suo sarebbe felice di tornare in serie A, dove ha già giocato con l’Udinese. Fantacalcio.it però spiega che non ci sarebbero solo i bianconeri sul calciatore, ma anche il Milan sarebbe pronto a fare un tentativo in estate per prenderlo.