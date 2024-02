Wag in bikini, a fuoco St. Moritz: un colpo da vera esperta

By

La wag sfoggia un bikini microscopico nella neve di St. Moritz: gli utenti di Instagram sono rimasti a bocca aperta.

Possibile che le veline della vecchia guardia abbiano fatto un patto con il diavolo, o che abbiano scovato l’ingrediente segreto per preparare un elisir di lunga giovinezza? Certo che sì. Non solo è possibile, ma addirittura possibilissimo. Ed è anche l’unica spiegazione plausibile al dubbio atavico che attanaglia tutti noi.

Alzi la mano chi non si è mai chiesto come facciano Elisabetta Canalis e le sue colleghe ad essere ancora così straordinariamente sexy e affascinanti. A dimostrare 20 anni anziché quelli che anagraficamente hanno. Ad essere ancor più belle, addirittura, di quanto non fossero quando avevano la metà degli anni che hanno oggi. Che custodiscano, lei e le altre, qualche segreto miracoloso?

Si scherza, ovviamente, ma non possiamo non notare come anche Melissa Satta, che come la Canalis è stata una delle veline più amate di tutti i tempi, sembri immune allo scorrere del tempo. Ha avuto tante vite, la splendida showgirl nata a Boston, eppure ha sempre mantenuto intatto il fascino che le permise, a suo tempo, di ballare su quel bancone ambitissimo insieme al Gabibbo dello storico tg satirico di Antonio Ricci.

Wag nella neve, freddo non ti temo: regina di St. Moritz

Ancora oggi Melissa fa girare la testa a tutti. E pure lei, proprio come Elisabetta, sembra addirittura più affascinante, se possibile, di 20 anni fa. Merito di uno stile di vita sano e molto attivo, del tempo che trascorre in palestra e del modo, certamente impeccabile, in cui si prende cura di sé.

Qualche ora fa, a dimostrazione di ciò, ha postato una fotografia che ci ha spinti ad interrogarci su come sia possibile tutto ciò. Nello scatto in questione indossa un bikini di colore nero, piuttosto succinto, che mette bene in evidenza le sue curve da urlo.

Il tenore dei commenti, fatta eccezione per quelli che le imputano la responsabilità delle condizioni di salute del fidanzato Matteo Berrettini, è sempre il medesimo. Sono tutti pazzi di lei e del suo fisico impeccabile. E come gli si potrebbe dare torto?