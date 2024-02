Bancomat Juventus: adesso è UFFICIALE

Calciomercato Juventus, ecco perchè i bianconeri, adesso, hanno guadagnato nell’operazione: i dettagli del caso.

Il bilancio della Fiorentina al 30 giugno 2023 rivela i dettagli esatti del prestito di Arthur, centrocampista brasiliano, proveniente dalla Juventus. Una delle operazioni più rilevanti nella sessione di calciomercato estivo ha visto la Viola sborsare due milioni di euro per ottenere il prestito del talentuoso giocatore.

Secondo quanto riportato nella Relazione Finanziaria Annuale, il trasferimento di Arthur è stato uno degli investimenti più significativi effettuati dalla coppia Barone-Pradè per rinforzare la squadra in vista della nuova stagione. Oltre alla cifra esatta di due milioni di euro per il prestito, l’accordo include anche un’opzione di acquisto, la cui cifra non è specificata nel bilancio ma si stima essere superiore ai 20 milioni di euro.

La Juventus guadagna 2 milioni per il prestito di Arthur

Il procuratore di Arthur, Federico Pastorello, ha recentemente fornito ulteriori dettagli sulla situazione contrattuale del giocatore. Pastorello ha sottolineato che il diritto di riscatto fissato a 20 milioni potrebbe essere superato, e ciò è giustificato anche dal tema stipendio, che attualmente non rientra nei parametri della Fiorentina. Tuttavia, il procuratore ha sottolineato che la stagione è ancora in corso e che valutazioni più concrete verranno fatte alla fine della stessa.

Pastorello ha anche elogiato l’ambientazione che Arthur ha trovato a Firenze, sottolineando l’entusiasmo dei tifosi viola nei confronti del giocatore, un’accoglienza che forse non era così scontata considerando il suo passato alla Juventus. Il centrocampista brasiliano, classe ’96, si è affermato come titolare inamovibile nella formazione di Vincenzo Italiano. Con trenta presenze e due assist vincenti in tutte le competizioni fino ad ora, Arthur ha dimostrato di essere un elemento chiave nella squadra viola, contribuendo con il suo talento e la sua versatilità. Il futuro di Arthur a Firenze rimane ancora incerto, ma la sua positiva esperienza fino a questo punto e il suo contributo in campo potrebbero influenzare le future decisioni della Fiorentina riguardo al suo acquisto definitivo. Resta da vedere come si evolveranno gli eventi nel prosieguo della stagione e quali saranno le scelte della società viola a riguardo.