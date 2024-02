Chiesa saluta la Juve: la big inglese lo prende per avviare un nuovo ciclo

By

Calciomercato Juventus, Chiesa ha un contratto in scadenza nel giugno del 2025 e si cerca l’accordo per il rinnovo. Intanto però è nel mirino della big inglese

La Juventus vuole il rinnovo di Chiesa, lo sappiamo. Anche perché giugno del 2025 non è poi così lontano. Insomma, si deve trovare un accordo per evitare che possa andare in scadenza all’inizio della prossima annata.

Si parla, si tratta. Non sarà facile, ma la sensazione è che le parti vogliano continuare insieme. E scacciare via tutti i pensieri ovviamente, quelli di un addio. Sappiamo benissimo però che su Chiesa ci sono diversi club, che ci hanno messo gli occhi sopra da un poco di tempo e che cercheranno di strapparlo ai bianconeri. Sappiamo anche che dentro la Juventus nessuno è incedibile davanti ad una buona offerta, nemmeno Federico. Ma un conto sarebbe riuscire a trattare nel caso, la prossima estate, con un lungo contratto e con quindi la possibilità di tenere “il coltello dalla parte del manico” oppure con uno in scadenza. Cambierebbe davvero tutto.

Calciomercato Juventus, su Chiesa c’è il Liverpool

E le notizie che arrivano dall’Inghilterra non sono di certo rassicuranti. Secondo le informazioni che sono state riportate da hitc.com, il Liverpool, che dopo l’ufficialità dell’addio di Klopp è decisamente convinto di iniziare un nuovo ciclo, potrebbe fare follie la prossima estate per prendere Chiesa.

Un interesse di vecchia data quello dei Reds, soprattutto perché piaceva e piace, anche tanto, al tecnico tedesco. Ma nonostante Klopp non sarà il prossimo anno l’allenatore, i fari sono rimasti e rimarranno ugualmente accesi. Come detto la Juve deve cercare di trovare un accordo per il rinnovo, ne va ovviamente che sulla valutazione sul mercato del giocatore. Giuntoli farebbe bene a intensificare i contatti.