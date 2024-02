Elisabetta Gregoraci, shooting con sorpresa: finale da capogiro

Elisabetta Gregoraci, via i vestiti: si posa in intimo. Così lo shooting della showgirl ha finito per infiammare il web.

Di motivi per parlare di lei ce ne sono a bizzeffe. Quando mancano, anzi, c’è sempre qualcuno che s’ingegna per scovarne uno e per fare in modo che torni sotto i riflettori. Che lei lo voglia o no, quindi, Elisabetta Gregoraci è sempre, in una maniera o nell’altra, al centro dell’attenzione.

Stavolta ha gli occhi puntati addosso per un motivo che non le piace neanche un po’. Si sta parlando tanto di lei perché qualcuno ha insinuato, nei giorni scorsi, che ci sia un motivo ben preciso alla base del suo ritorno sul piccolo schermo. La showgirl condurrà, come in tanti già sapranno, il programma Made in Italy. A detta di molti, però, questo ruolo non le sarebbe stato assegnato per via del suo talento, quanto piuttosto per via del suo passato.

Va da sé che il riferimento sia all’ex marito Flavio Briatore e al modo, solo presunto, in cui avrebbe fatto in modo che la carriera della bella calabrese decollasse. “Ma per favore – così Elisabetta ha commentato l’ennesima polemica sul suo conto nell’intervista rilasciata al settimanale Oggi – Il mio ex marito non sapeva nemmeno dell’esistenza del programma. Non gliene avevo parlato io, non gliene aveva parlato nessun altro…”.

Elisabetta Gregoraci, via i vestiti: si posa in intimo

“È da quando ho vent’anni – ha aggiunto – che subisco punture di spillo, mi piacerebbe farle provare a chi scrive certe cose”. “Fosse solo la falsità. È che in tutta questa storia vedo anche qualcos’altro, che non riesco più a sopportare, una forma di maschilismo“.

“Se vado a condurre un programma televisivo – ha dichiarato ancora – non è merito di Briatore. È perché sono brava. Perché faccio ascolti. Perché sono vent’anni che vado in scena, ho condotto per anni Made in Sud e Battiti che sono stati dei successi”.

Non le ha mandate a dire, insomma, la bella Gregoraci. Che, tra uno sfogo e l’altro, ha anche trovato il tempo di regalare ai follower alcuni degli scatti salienti di uno dei suoi ultimi shooting. E la foto finale, come avrete modo di vedere, è un inno alla sua bellezza. Ha chiuso il servizio in intimo color nude, uno spettacolo che ci ha stregati tutti, dal primo all’ultimo.