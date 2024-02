Intreccio Maignan-Juventus, reazione a catena choc: hanno scelto proprio lui

Intreccio Maignan-Juventus, l’estremo difensore rossonero in estate potrebbe fare le valigie e tornare in Francia.

Uno dei migliori in campo, domenica scorsa, è stato Wojciech Szczesny. Il portiere polacco della Juventus si è confermato ancora una volta un valore aggiunto ed è soprattutto merito suo se i bianconeri hanno incassato solo un gol nella deludente notte di San Siro.

“Tech” – questo il suo soprannome – ha ipnotizzato più volte i nerazzurri, permettendo alla squadra di Massimiliano Allegri di restare a galla e tenere viva la partita fino all’ultimo secondo. Il pareggio alla fine non è arrivato: la sconfitta brucia e lascia inevitabilmente tanto rammarico ma i giochi sono tutt’altro che chiusi. Sì, l’Inter è potenzialmente a +7 dai bianconeri ed in caso di vittoria nel recupero con l’Atalanta si potrebbe parlare di mini-fuga. Non bisogna dimenticare però che siamo ancora a febbraio e che il campionato non termina certo la prossima settimana. La Juve avrà tante occasioni per riavvicinarsi a Lautaro Martinez e compagni, che tra due settimane dovranno far fronte all’impegno di Champions League con l’Atletico Madrid di Diego Simeone.

Intreccio Maignan-Juventus, il PSG vuole “Magic Mike”: via libera per Donnarumma

Tornando a Szczesny, ad aprile compirà 34 anni: la “pensione” al momento appare lontana ma l’estremo difensore di Varsavia non è eterno e la Juventus dovrebbe già iniziare ad individuare un sostituto.

⚡️FLASH ZONE ⚽️ Mike Maignan est une des priorités du PSG cet été. 🇫🇷🧤 Luis Enrique, qui cherche un gardien depuis son arrivée, apprécie énormément le joueur et sa faculté à relancer au pied. 🔴🔵 Le Bayern Munich pousse également très fort pour MM. 🔴⚪️🇩🇪 pic.twitter.com/Xb0srnhxum — SPORTS ZONE (@SportsZone__) February 7, 2024

Tra l’altro il contratto dell’ex portiere di Arsenal e Roma scadrà nel 2025 e la trattativa per il rinnovo procede a rilento. Il sogno della Juventus, inutile ricordarlo, è quello di riportare in Italia Gigio Donnarumma, attuale numero uno del PSG. L’ex rossonero, cercato insistentemente già negli ultimi mesi della sua avventura con il Milan, non è ben visto da Luis Enrique, attuale tecnico dei parigini. “Lucho” vorrebbe un portiere che sa giocare bene anche con i piedi ed è per questo che il suo club ha messo nel mirino, come conferma Sports Zone, il milanista Mike Maignan. Se la trattativa in estate dovesse andare a buon fine non è escluso che la Juve piombi su Donnarumma.