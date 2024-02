Vendita e plusvalenza da record: prendono il gioiello della Juventus

Calciomercato Juventus, i bianconeri potrebbero ascoltare le offerte per piazzare una grande plusvalenza. Ecco la situazione che si potrebbe creare

Il mantra dentro la Continassa è uno: nessuno è incedibile. Lo sappiamo. Lo abbiamo capito la scorsa estate e, con ogni probabilità, anche la prossima sarà uguale, soprattutto se dovessero arrivare delle offerte che potrebbero aiutare Giuntoli a raggiungere il primo obiettivo che ha in testa da quando è arrivato a Torino, vale a dire quello di mettere a posto i conti della Vecchia Signora.

E i conti si mettono a posto soprattutto se la Juventus riuscisse a piazzare delle plusvalenze. E una di queste potrebbe arrivare dalla Serie A, almeno stando alle informazioni che, questa mattina, sono state riportate dall’edizione romana de La Repubblica. E andiamo a vedere quello che la prossima estate potrebbe succedere.

Calciomercato Juventus, la Roma pensa a Huijsen

Il nome è quello di Huijsen, difensore centrale che nel corso del mercato di gennaio è passato alla Roma in prestito oneroso senza nemmeno inserire un diritto di riscatto. Ma questo poco cambia. Se i giallorossi infatti dovessero cedere Llorente nella prossima sessione di mercato – si parla del Psg – potrebbero reinvestire una parte di quanto incassato per il difensore che tornerà comunque in bianconero.

La base, a quanto pare, per iniziare ad intavolare una trattativa è di 15milioni di euro. Un’offerta che Giuntoli potrebbe accettare piazzando in questo modo la plusvalenza citata prima. In giallorosso Huijsen, anche per via delle assenze di Ndicka e di Smalling sta giocando con una certa regolarità e contro il Cagliari ha anche trovato la prima rete della sua carriera agli ordini di De Rossi. Insomma, un buon impatto che potrebbe anche convincere i Friedkin a fare l’investimento. E la Juve potrebbe fare un grosso affare.