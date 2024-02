Arrivederci Juventus: chiudono un altro affare in prestito

Arrivederci Juventus, non è da escludere che a fine stagione l’accordo tra i due club venga rinnovato.

Non solo prima squadra e Next Gen. I giovani talenti di proprietà della Juventus, in questo momento, sono sparsi un po’ per tutto lo Stivale. Pensiamo a Matias Soulé, per esempio, che sta facendo faville in quel di Frosinone e con i suoi gol – è già in doppia cifra – tiene a galla la squadra di Eusebio Di Francesco, che punta ad una salvezza tranquilla. In Ciociaria, però, ci sono anche Kaio Jorge ed Enzo Barrenechea, altre “piantine” bianconere.

Sia il brasiliano che l’argentino, insieme a Soulé, stanno dando un apporto importante. E se a fine stagione il Frosinone riuscirà a mantenere la categoria sarà soprattutto grazie alla lungimiranza dei suoi dirigenti, bravi ad intravedere delle qualità nei giovani calciatori arrivati in prestito dalla Juve, che a Torino non potevano di certo avere lo stesso spazio. Su Soulé sono già piombati diversi club di Premier League, come vi raccontiamo ormai da tempo. La Signora sarebbe tentata di venderlo ma se ne priverà solo se dovesse arrivare la classica proposta irrinunciabile.

Arrivederci Juventus, Huijsen potrebbe restare a Roma

Un altro ragazzo che si è messo subito in mostra è Dean Huijsen, il difensore olandese che José Mourinho ha voluto a tutti i costi a Roma poco prima di essere esonerato.

L’allenatore portoghese ha convinto il direttore sportivo Tiago Pinto a “strapparlo” proprio al Frosinone durante l’ultimo mercato invernale, con la promessa della titolarità. Poi Mourinho è andato via non era scontato che il suo sostituto, De Rossi, lo tenesse in considerazione come il suo predecessore. Ed invece, nonostante l’abbia escluso dalla lista Uefa, contro il Cagliari l’ha mandato in campo nel secondo tempo ed il classe 2005 ha trovato anche il suo primo gol in Serie A. Secondo la Gazzetta dello Sport, considerato che Huijsen è legato alla Juve fino al 2027, il club bianconero sta pensando di prolungare il prestito. Se non dovesse essere alla Roma sarà di sicuro in un altra società importante.