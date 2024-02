La Juventus sfida United e Barcellona: ecco il nuovo Neymar

Il percorso di ricostruzione della Juventus è già arrivato a buon punto ma certamente non è ancora completo.

La sconfitta a San Siro contro l’Inter ha messo in luce i tanti limiti della squadra di Allegri che deve ancora macinare diversi chilometri prima di tornare ad essere competitiva ai massimi livelli, in Italia e in Europa. I giocatori che sono arrivati in questi mesi, però, sono il frutto di una progettualità concreta. Da Timotyh Weah in estate a Tiago Djalò e Carlos Alcaraz a gennaio. Profili giovani ma già pronti per grandi palcoscenici e che testimoniano la volontà della dirigenza, capitanata da Giuntoli, di costruire un progetto solido e a lungo termine. Il mercato della Vecchia Signora adesso è già proiettato a giugno e i colpi in serbo potrebbero essere diversi.

Juventus, asta con United e Barcellona per Thalys del Palmeiras

Un altro giovane talento sta venendo fuori nel campionato brasiliano ed è pronto a incendiare il prossimo calciomercato estivo.

Si tratta di Thalys Henrique Gome de Araujo, 18enne del Palmeiras, club che negli ultimi anni è diventato sempre più un serbatoio di talento. L’ultimo Endrick, nuovo gioiello acquistato dal Real Madrid. L’attaccante classe 2005 ha un contratto fino al 2026 con il club brasiliano ma, come riportato da masfichajes, gia tre big lo hanno puntato. Si tratta di Manchester United, Barcellona e Juventus. Un trio di squadre che devono sicuramente fare i conti con un processo di ricostruzione che in estate vedrà, con più o meno certezze, un cambio di allenatore.

Nel caso del Barcellona Xavi ha già annunciato il suo addio a fine stagione. Ten Hag potrebbe lasciare i Red Devils a fine campionato, così come è ancora da scoprire quale sarà la decisione di Allegri per l’anno prossimo. Anche in base al nuovo allenatore verranno fatte le valutazioni di mercato e per questo ad oggi è difficile dire chi tra le tre potrebbe spuntarla per Thalys. Di recente dal Palmeiras la Juventus ha prelevato il difensore Pedro Felipe, di conseguenza l’asse col club brasiliano è già molto attivo.