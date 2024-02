Juventus, fuori per le due gare di Coppa Italia: esclusione pesantissima

Juventus, fuori per le due gare di Coppa Italia: l’assenza per le bianconere potrebbe essere pesantissima. Ecco quello che potrebbe succedere

Seconda a meno 8 dalla Roma, la Juventus ha già vinto la Supercoppa Italiana e sa benissimo che riprendere le giallorosse per lo scudetto è qualcosa di davvero difficile. Ecco perché l’obiettivo è quello di vincere, di nuovo, la Coppa Italia, così come successo lo scorso anno nella finale di Salerno.

Nei primi dieci giorni del prossimo mese di marzo sono in programma le due partite che varranno l’accesso alla finale contro la Fiorentina. Un doppio impegno difficile contro la vera squadra rivelazione di questa annata. E Montemurro potrebbe rischiare di non avere una calciatrice chiave nel suo scacchiere tattico.

Juventus, Grosso con la Nazionale

Julia Grosso infatti è stata convocata dalla nazionale del Canada in vista della Gold Cup, che sarebbe praticamente la manifestazioni per nazionali del Nord America. Ci sono buone possibilità che le canadesi vadano avanti nella competizione, e quindi ci sono alte probabilità che Grosso possa saltare i due match in questione contro le viola di De La Fuente.

In un momento del genere, dove la Juve non sta rendendo secondo quelle che erano le aspettative e le previsioni, perdere Grosso sarebbe davvero un durissimo colpo per la società e per il tecnico. La Gold Cup inizierà poco dopo il 20 febbraio e si concluderà l’11 marzo. In caso di finale Grosso non ci sarà sicuro. E come detto le probabilità sono altissime.