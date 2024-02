Juventus, nuovo processo sportivo dopo l’inchiesta: “Solo una normale possibilità”

In merito all’indagine sul bilancio 2021-2022 della Juventus, il procuratore Giuseppe Cascini ha aperto un nuovo fascicolo. La situazione.

Da mesi ormai sotto traccia prosegue il lavoro della Procura Roma in merito all’indagine sui conti della Juventus. Nello scorso dicembre, dopo la comunicazione di conclusione delle indagini preliminari, era arrivata la notizia di una nuova indagine sui conti del club bianconero da parte della procura di Roma.

Sotto la lente degli inquirenti, come noto, era finito il bilancio 2021/22 della società della Juventus. In particolar modo l’approfondimento degli inquirenti concerneva la nota integrativa prodotta a fine novembre 2022, nella quale si notificavano le dimissioni di quasi tutto il CDA della “Vecchia Signora”. A tal proposito ci sono aggiornamenti importanti su cui porre l’accento. Come evidenziato da calciomercato.it, infatti, dopo la chiusura delle indagini dello scorso dicembre, la Procura di Roma ha aperto un nuovo fascicolo d’indagine sul bilancio 2021-2022. Allo stato attuale della situazione c’è solo una normale possibilità che, all’emergere di fatti nuovi, le carte possano passare alla Procura della Figc per un procedimento sportivo oltre a quello ordinario. Staremo a vedere se ed eventualmente in che modo ci saranno ulteriori aggiornamenti in tal senso.