Juventus-Udinese, Allegri sorprende tutti:”Alex Sandro titolare”

By

In vista di Juventus-Udinese, Allegri potrebbe sciogliere un dubbio di formazione nelle prossime ore: Alex Sandro verso la titolarità

La Juventus si prepara a ripartire dal match casalingo contro l’Udinese, in programma domenica alle 20:45.

Sarà il match che chiuderà la 24a giornata di Serie A ma per i bianconeri dovrà essere la gara della ripartenza dopo le due frenate nelle ultime due gare contro Empoli e Inter. Il pareggio contro i toscani è stato semplicemente un incidente di percorso che può starci all’interno di una stagione e viziato dalla prematura espulsione di Milik. La sconfitta contro i nerazzurri invece ha messo in luce tutto il divario tra la squadra di Simone Inzaghi e quella di Massimiliano Allegri, non solo dal punto di vista delle individualità ma soprattutto del gioco e del percorso.

Juventus, Alex Sandro titolare contro l’Udinese: in vantaggio su Rugani

La Juventus è uscita da San Siro ridimensionato e con la consapevolezza che lottare con l’Inter per lo scudetto sarà impresa ardua e probabilmente anche superiore alle proprie possibilità.

Contro l’Udinese, però, i bianconeri dovranno dare un segnale, conoscendo già il risultato dell’Inter che sabato giocherà all’Olimpico contro la Roma. Allegri deve sciogliere ancora diversi dubbi di formazione, legati anche alle squalifiche e agli infortuni. I problemi principali sono in difesa, visto che Danilo sarà squalificato e Djalò non è ancora al meglio della condizione. Come riportato da Tuttosport, infatti, l’allenatore livornese dovrebbe affidarsi dal primo minuto ad Alex Sandro che andrebbe a comporre la linea difensiva con Gatti e Bremer. Rugani resta indietro nel ballottaggio, anche se mancano più di 48 ore al match dell’Allianz Stadium.