La Juventus si fa ricca, incasso record: patrimonio da 100 milioni di euro

Aggiornamenti di calciomercato sulla Juventus: ecco le ultimissime riguardo i nuovi acquisti dei bianconeri.

Annuncio a sorpresa da parte del club riguardo le prossime plusvalenze della squadra.

Il lavoro paga sempre. A distanza di anni, la società raccoglie i frutti di una programmazione che era partita con la vecchia gestione societaria.

Calciomercato Juventus: 100 mln dai giovani

Soulé, Kaio Jorge, Barrenechea, la Juventus ha un patrimonio inestimabile di giocatori che possono garantire alla società la giusta sostenibilità finanziaria.

E’ l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport a fare il punto della situazione riguardo la situazione finanziaria del club bianconero. La società sta lavorando pensando al futuro. Il club sta guardando con attenzione all’Under 23, ricca di talenti già pronti per la Prima Squadra. La crescita graduale dei giocatori, che li porta dalla Primavera dell’Under 23 fino alla Prima Squadra, può garantire anche un risvolto sotto il punto di vista economico e finanziario. Oggi la crescita dei giocatori, come Barrenechea, Soulé, Kaio Jorge, Facundo Gonzalez e Huijsen, può portare nelle casse della Juventus quasi 100 mln di euro. La valutazione di questi calciatori è cresciuta notevolmente e a gennaio già sono stati rifiutati 30 milioni di euro dall’Arabia per Matias Soulé. Adesso c’è bisogno di tempo prima di definire un piano strategico per poter inserire tutti questi giovani all’interno della rosa o eventualmente cederli per favorire il bilancio della società.