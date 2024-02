Pagamento dilazionato e maxi affare con lo scambio: la Juve la chiude così

Pagamento dilazionato e maxi affare con lo scambio, Giuntoli prepara l’assalto al giocatore: in estate si può sbloccare tutto.

Il mercato ha chiuso i battenti ormai da quasi dieci giorni e non ha riservato chissà quali fuochi d’artificio, né in Serie A né negli altri top campionati europei.

La Juventus ne ha approfittato per puntellare la rosa, sistemando i reparti più carenti: la difesa e il centrocampo. Dietro Massimiliano Allegri potrà contare anche sul portoghese Tiago Djalò, difensore ex Lille che è arrivato a Torino a pochi mesi dalla scadenza del contratto che lo legava al club francese. In mezzo al campo è stata importante, invece, l’aggiunta di Carlos Alcaraz. L’omonimo del famoso tennista spagnolo, prelevato dal Southampton (Serie B inglese), intriga tutti, perché si tratta di un calciatore dotato di talento e che può fare al caso del tecnico livornese, essendo in grado di giocare un po’ ovunque. L’argentino, presentato oggi, sembra molto motivato e pronto a scalare sin da subito le gerarchie in un reparto che necessità di una bella iniezione di qualità.

Pagamento dilazionato e maxi affare con lo scambio, il piano della Juve per Gudmundsson

Cristiano Giuntoli, per motivi prettamente economici, ha preferito rinviare all’estate ogni altra operazione in entrata. Quando la Juve avrà la certezza di disputare la Champions League dopo quasi due anni di assenza.

Probabile che i bianconeri faranno un tentativo per Albert Gudmundsson, la rivelazione di questa Serie A. L’islandese sta trascinando il Genoa di Alberto Gilardino con i suoi gol e le sue giocate e si prepara a fare il grande salto. A gennaio è stato molto vicino alla Fiorentina, che era arrivata ad offrire poco più di 20 milioni ai rossoblù per portarlo a Firenze ma alla fine i liguri hanno risposto picche. Secondo Tuttojuve.com, la Juve potrebbe mettere sul piatto il contratto di De Winter, che dovrebbe essere riscattato dal Grifone per 10 milioni di euro ed altri 20 milioni pagabili in tre anni, per un totale di 30 milioni totali.