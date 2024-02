San Valentino a luci rosse: pizzo, curve e fantasia

San Valentino, in occasione della festa degli innamorati la showgirl ha giocato il jolly: in intimo è semplicemente spaziale.

È forse la prima volta? Assolutamente no. Sarà la milionesima, a occhio e croce. Ciò non toglie, però, che ogni volta è come se fosse la prima. Perché le emozioni, inevitabilmente, sono sempre quelle. Sarebbe impossibile, pur volendo, rimanere inermi o indifferenti dinanzi ad un siffatto spettacolo della natura.

Elisabetta Canalis, insomma, ha vinto ancora una volta. Vince sempre lei, in fin dei conti. Non potrebbe essere altrimenti, d’altronde, visto e considerato che anche stavolta ha tirato fuori dal cilindro degli “argomenti” molto, ma molto, convincenti. Per qualche giorno ha lasciato che il popolo dei social riprendesse fiato, che si riposasse. Poi, ha calato il jolly. Una serie di fotografie che ci hanno fatto apprezzare febbraio più di qualunque altro mese del calendario.

Questo perché febbraio, come noto, è il mese degli innamorati e perché San Valentino, appunto, è alle porte. E lei, in occasione della feste che celebra l’amore in tutte le sue forme ha ben pensato di spezzare un po’ di cuori. Spietata, come al solito. Come sempre.

Elisabetta Canalis, che regalo per San Valentino: intimo e curve a vista

In attesa che scocchi l’ora del giorno più romantico dell’anno, l’ex velina ha dispensato un po’ di batticuori sui social postando le foto più belle di uno shooting che faremo fatica a dimenticare.

In collaborazione con il noto brand di intimo di cui è testimonial, ha posato per delle foto in intimo che ci hanno fatto apprezzare le sue curve sensazionali meglio di come qualunque abito possa fare.

C’è il completo intimo di pizzo bianco, che illumina la sua carnagione nel migliore dei modi. Poi c’è quello nero, più audace, e infine il body rosa, leggermente trasparente, che ci ha regalato un panorama a dir poco suggestivo. Un San Valentino a luci rosse che, tutto d’un tratto, s’è fatto più coinvolgente del solito.