UFFICIALE, il fischio d’inizio del match cambia data: si gioca domenica

Ufficiale, adesso, il cambio data. Il fischio d’inizio sarà spostato alla domenica. I dettagli dell’accaduto.

Il fervore e l’attesa per il derby di Calabria tra Cosenza e Catanzaro, valido per la 28ª giornata del campionato di Serie B, dovranno attendere un giorno in più per esplodere. La partita, originariamente programmata per sabato 2 marzo alle ore 16:15, è stata spostata a domenica 3 marzo alle ore 16:15 per motivi di ordine pubblico.

La decisione è stata presa in seguito a una comunicazione ufficiale della Questura di Cosenza, che ha segnalato delle potenziali criticità legate alla gestione dell’ordine pubblico e alla viabilità urbana nel caso la partita si fosse tenuta il sabato.

Cambio data per il derby di Calabria

Secondo quanto riportato dalla Lega Serie B, la disputa della partita il sabato avrebbe creato difficoltà nella gestione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, oltre a generare problematiche legate alla viabilità urbana. Pertanto, al fine di garantire la sicurezza dei tifosi e il regolare svolgimento dell’evento, è stata presa la decisione di posticipare la partita alla domenica successiva. Il derby di Calabria è sempre un momento di grande tensione e passione per i tifosi delle due squadre, e l’annuncio del rinvio sicuramente susciterà reazioni diverse tra i sostenitori. Tuttavia, la priorità rimane sempre la sicurezza e il benessere di tutti coloro che parteciperanno all’evento, motivo per cui è stata adottata questa decisione precauzionale.

La nuova data fissata per il derby offre l’opportunità ai tifosi di entrambe le squadre di prepararsi adeguatamente e di partecipare all’evento senza preoccupazioni. In attesa del grande scontro calcistico tra Cosenza e Catanzaro, l’intera comunità sportiva della Calabria resta in trepidante attesa, pronta a vivere un’emozionante giornata di calcio locale.