Calciomercato Juventus, affare a titolo definitivo: vola in Ligue 1

10 milioni di euro e addio Juve! Febbraio è già il momento di pianificare la prossima stagione con le decisioni più difficili da prendere.

Presente e futuro. L’Udinese e la Juventus che verrà si intrecciano in una settimana che sembra aver fatto ripiombare la società bianconera nel caos. Empoli ed Inter hanno schiantato certezze ed allora si rimette in discussione tutto il progetto ed i suoi protagonisti più rilevanti.

Da Massimiliano Allegri fino a Dusan Vlahovic passando per Federico Chiesa, tutti ormai sembrano essere in attesa delle sentenze definitive che la Juventus e Cristiano Giuntoli emetteranno da qui a qualche settimana. Vero è che si ancora a febbraio, ma già da ora si inizia a disegnare la Juventus della prossima stagione.

Valutazioni da fare. Scelte da definire. E sul tavolo del direttore tecnico bianconero ve ne sono una montagna e non riguardano soltanto i giocatori top. La Juventus ha, nella sua rosa ed in giro per l’Italia, un patrimonio stimato attorno ai 100 milioni di euro. Sono i suoi giovani provenienti dalla Next Gen.

Per uno di loro è arrivata un’offerta concreta proveniente dall’estero.

10 milioni di euro e addio Juve!

Sono numerosi i giovani della Juventus che si stanno mettendo in mostra in questa stagione. Su uno di loro si è soffermata l’attenzione dell’esperto di mercato Ekrem Konur.

Un post sul suo profilo X recita quanto segue: “L’AS Monaco ha intenzione di fare un’offerta di circa 10 milioni di euro nella finestra di trasferimento estiva per Kaio Jorge, 22enne attaccante brasiliano della Juventus“.

Qualcosa sembra muoversi per il classe 2001 bianconero. La sua esperienza con la maglia del Frosinone si sta rivelando molto positiva. In Ciociaria il giovane attaccante ha potuto lavorare al meglio per recuperare del grave infortunio del febbraio del 2022, che gli ha procurato la rottura del tendine rotuleo ed una lontananza dai campi di calcio per oltre un anno.

L’infortunio è ormai soltanto un brutto ricordo ed il talento e la capacità realizzativa di Kaio Jorge sono tornati sotto gli occhi di tutti. Anche occhi stranieri. A fine stagione, terminato il prestito al Frosinone, Juventus ed attaccante brasiliano si ritroveranno per decidere il futuro. Anche per Kaio Jorge, così come per quasi tutti gli elementi della rosa bianconera, il domani ha contorni ancora indefiniti.