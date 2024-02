8 gol in 19 partite, lo vuole mezza Europa: goduria Juventus

Lista di 9 squadre in corsa per il gioiello turco: anche Juventus e Napoli si iscrivono alla lista delle pretendenti

La Juventus resta molto vigilie in tema giovani e la volontà di intercettare giocatori di talento e di prospettiva è ormai sempre più radicato all’interno della società.

La direzione del club è molto chiara: trovare giocatori talentuosi su cui investire per dare una progettualità a lungo termine. L’investimento su Carlos Alcaraz negli ultimi giorni di mercato è solo una delle dimostrazioni della volontà del club che è già proiettato su nuovi obiettivi per giugno.

Juventus e Napoli in corsa per Semi Kilicsoy: 9 club mandano osservatori per il classe 2005

Semih Kılıçsoy si sta prendendo la scena in Turchia, attirando l’attenzione di diversi top club europei. Attaccante classe 2005 del Besiktas, a soli 18 anni ha già numeri sbalorditivi.

In 19 partite disputate nel campionato turco ha collezionato 8 gol e un assist, ma anche colpi di grande livello che lo rendono già ora un profilo molto ambito. Le richieste stanno arrivando principalmente dalla Bundesliga e dalla Liga portoghese. Come riportato da Ekrem Konur su X,, infatti Borussia Dortmund, Eintracht Francoforte, Sporting CP e Benfica hanno inviato degli osservatori per monitorare il gioiello turco. Questi quattro, però, non sono gli unici club in corsa per Kılıçsoy. Infatti anche Aston Villa, Tottenham e Arsenal si sono mossi in tal senso e tra i club italiani i più attivi su di lui sarebbero Juventus e Napoli.

Frankfurt, Borussia Dortmund, Sporting CP, SL Benfica, Juventus, Napoli, Aston Villa, Tottenham and Arsenal has sent scouts to monitor FC Beşiktaş’s 18-year-old Turkish striker Semih Kılıçsoy. 🏟️ 19 Matches ⚽ 8 Goals 🎯 1 Assist https://t.co/GTBhyGBEcQ pic.twitter.com/gXq9nYEGka — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) February 7, 2024

Una lista di ben 9 squadre all’assalto del 18enne del Besiktas che certamente avrà un bel da fare nella scelta del proprio futuro. Il suo contratto ha validità fino al 2028 ma per il club turco sarà davvero complicato pensare di trattenerlo anche nella prossima stagione, vista già la grande richiesta. Lo stesso allenatore ha sottolineato “Non credo che potremo tenerlo in squadra”. Il Besiktas parte da una richiesta di almeno 50 milioni di euro, come sottolineato da fonti turche.