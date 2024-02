Esplode la bomba: incontro Juventus-Kroos, ecco cosa sta succedendo

Esplode la bomba Kroos: incontro tra la Juventus e l’entourage del giocatore tedesco in scadenza di contratto. Cosa sta succedendo

Non sarà certamente un giocatore di primo pelo, uno di quelli che possono dare una continuità ad un progetto. Ma immaginare Kroos con la maglia della Juventus ha un suo fascino. E le ultime indiscrezioni di mercato vanno decisamente verso questa direzione, tant’è che si parla anche di un incontro che è già avvenuto.

A lanciare la bomba ci pensa Paolo Paganini, giornalista della Rai, che sul social network X ha scritto questo: “Nuovi contatti e un nuovo incontro tra il manager di Toni Kroos, Volker Struth e la Juventus. La segnalazione mi arriva da Montecarlo. Come si dice: Se sono rose fioriranno…a giugno”.

Kroos alla Juventus, la pista è da seguire

Insomma, a quanto pare, la Juve potrebbe fare sul serio per Kroos. Che senza dubbio porterebbe esperienza e qualità in mezzo al campo. Non dinamismo, quello che non è mai stato nelle sue caratteristiche e con l’avanzare dell’età non può essere così. Ma a zero, e con un accordo economico fattibile, magari per un paio di anni ancora potrebbe essere il regista della Juventus.

I bianconeri non sono nuovi a questo tipo di innesti: da Ronaldo a Di Maria, ad esempio, sono diversi gli uomini ex Real Madrid che hanno vinto tutto che sono passati da Torino. Ed è per questo che l’operazione potrebbe anche andare in porto a determinate condizioni. Vedremo. Intanto qualcosa, è evidente, si muove. Eccome.