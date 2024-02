Juventus, pessime notizie per Allegri: il big salta l’Udinese

Adesso è una conferma, purtroppo, per Allegri. Il big della sua formazione salterà il match contro gli altri bianconeri della Serie A.

L’attaccante serbo Dusan Vlahovic rimane ancora indisponibile e non sarà disponibile nemmeno per la prossima partita della Juventus contro l’Udinese. Vlahovic, che si era allenato a parte nelle sessioni precedenti, ha continuato il suo percorso di recupero, ma non è ancora pronto per tornare in campo.

La notizia della sua assenza per la partita contro l’Udinese è stata confermata oggi. Il serbo si è nuovamente allenato separatamente dal resto della squadra, indicando che il suo recupero non è ancora completo e che sarà costretto a rimanere fuori per un’altra partita.

Vlahovic non ci sarà contro l’Udinese

La mancanza di Vlahovic rappresenta una perdita significativa per la Juventus, che avrebbe certamente tratto beneficio dalla sua presenza in campo. Tuttavia, il club dovrà fare affidamento su altre opzioni offensive per affrontare l’Udinese senza di lui. La notizia arriva come un duro colpo per la Juventus, che sperava di poter contare sul suo attaccante serbo per la partita contro l’Udinese. Tuttavia, la priorità resta il pieno recupero di Vlahovic per evitare ulteriori complicazioni o rischi di infortuni.

Resta da vedere quanto ancora dovrebbe aspettare Vlahovic prima di tornare in campo, ma per ora il suo rientro non è previsto per la partita contro l’Udinese. Allegri si affiderà agli profili a disposizione in fase offensiva.