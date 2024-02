Proposta indecente Juventus: “Pirlo nuovo allenatore”

Proposta indecente Juventus: il pensiero del noto tifoso bianconero si scontra con quelli che sono stati i risultati. “Pirlo nuovo allenatore”

Andrea Pirlo è arrivato alla Juventus in un momento difficilissimo ma, nonostante tutto, è riuscito in quell’anno a Torino a portare a casa due trofei. Troppo poco per essere confermato, anche perché con quella squadra sarebbe stato difficile fare peggio.

Adesso è alla Sampdoria, in B, dopo un’esperienza in Turchia anche. Ma pure in questo caso forse i problemi societari – un paio di giorni fa anche le dimissioni di Lanna da presidente – non gli stanno permettendo di fare quello che in testa. Insomma, in poche parole, la sua carriera da allenatore non è iniziata nel migliore dei modi. Ma nonostante questo c’è chi lo vorrebbe rivedere sulla panchina dei bianconeri.

Proposta indecente, le parole di Bugo

A parlare a Radio Bianconera ci ha pensato il cantante Bugo, juventino fino al midollo, che ha espresso questo pensiero. “L’ho sempre (riferendosi ad Allegri, ndr) difeso nonostante sia stato tanto criticato negli ultimi anni. Non facciamo un gioco spettacolare vero, ma l’allenatore ha tenuto compatta la squadra in un momento delicato. Per il futuro vorrei rivedere Pirlo in panchina. Lui arrivato in un momento difficilissimo e un anno è poco per dimostrare cos’hai in testa”.

Idee chiare quindi in testa per il cantautore, che suo social non ha mai nascosto la sua fede bianconera e che segue con molta attenzione quelle che sono le vicende della squadra piemontese. Un pensiero quindi che ci sta, condivisibile o meno è giusto che ognuno esprima le sue opinioni. Anche se oggettivamente noi non siamo proprio d’accordo.