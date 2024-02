Annullamento della finale di Sanremo: arriva il comunicato UFFICIALE

Si è concluso nella notte il Festival di Sanremo, come sempre un appuntamento musicale e sociale seguito da milioni e milioni di italiani.

Erano ormai quasi le tre quando Amadeus ha letto la classifica finale. Alla vigilia i pronostici erano ormai ristretti a due cantanti. Vale a dire Geolier e Angelina Mango, due giovani che nel corso di queste serate hanno espresso il loro talento raccogliendo ampi consensi da parte del pubblico.

Alla fine il successo è andato ad Angelina Mango, che con la sua “La noia”, si è aggiudicata il primo posto. Questo soprattutto grazie ai voti della sala stampa, mentre Geolier è stato il più votato da casa. Termina così l’era Amadeus al Festival di Sanremo, dopo cinque anni il conduttore e direttore artistico ha deciso di voltare pagina. Certo è che in questi giorni ha dovuto fare i conti con tante polemiche, ultima quella legata al televoto.

Televoto a Sanremo, la Rai assicura: “tutto regolare”.

Il televoto ieri è stato protagonista anche nel corso della serata, in considerazione del fatto che molti utenti si sono lamentati di problemi tecnici nell’invio della loro preferenza. Cosa che ha generato un pronto intervento da parte del Codacons.

Come si legge in una nota dell’associazione su AdnKronos” “Il Codacons sta monitorando la situazione e raccogliendo le segnalazioni dei telespettatori che hanno speso soldi per votare il proprio artista preferito del festival di Sanremo 2024.Eventuali problemi tecnici e anomalie durante la raccolta dei voti del pubblico potrebbero infatti alterare l’esito della gara e falsare la classifica finale del festival”. Aggiungendo inoltre che “se saranno confermati disservizi o irregolarità siamo pronti a chiedere dinanzi le autorità competenti l’annullamento dell’intera classifica finale di Sanremo 2024”. La Rai dal canto suo ha subito rassicurato tutti sulla regolarità della procedura, assicurando che tutti i voti sono stati regolarmente acquisiti. Nessun annullamento dunque, con il televoto che ha premiato Geolier con una percentuale altissima. Voti che però non sono riusciti a scalzare Angelina Mango dalla prima posizione al termine di un “duello” assolutamente regolare.