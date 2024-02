Non solo il Real, irrompe un altro club su Cambiaso: la risposta della Juventus

Due club in corsa per Andrea Cambiaso: non solo il Real Madrid, spunta una squadra inglese. La posizione della Juventus

La Juventus si prepara al match di domani sera contro l’Udinese per cercare di accorciare sull’Inter che ieri ha dato l’ennesima prova di forza sul campo della Roma.

Allegri dovrà fare a meno di Danilo e Vlahovic ma si affiderà ad alcuni dei punti fermi di questa stagione, tra cui spicca Andrea Cambiaso. Il classe 2000 genovese si è rivelato una delle grandi sorprese della Juventus di Massimiliano Allegri, in maniera anche inaspettata. Arrivato dopo la stagione in prestito al Bologna, è senza dubbio una delle rivelazioni nel suo ruolo, per impatto e maturità nell’entrare a gamba tesa in un club di prestigio come la Juventus, prendendosi la titolarità. Cambiaso si è preso il posto sulla fascia sinistra ma Allegri lo sta utilizzando all’occorrenza anche da interno di centrocampo, sfruttando le sue doti tecniche e tattiche. Come riportato da La Stampa, Cambiaso ha già diverse pretendenti in giro per l’Europa e a giugno potrebbe diventare un giocatore molto richiesto in chiave mercato.

Juventus, Cambiaso nel mirino di Real Madrid e Crystal Palace

I club in primo piano nella corsa al terzino sarebbero Real Madrid e Crystal Palace. La posizione della Juventus, però, è abbastanza chiara.

La Vecchia Signora non ha intenzione di cederlo, piuttosto coltivare il suo talento e renderlo un perno della nuova Juve. Cambiaso ha un contratto fino a giugno 2027 e una valutazione di circa 15 milioni di euro, destinata ad alzarsi già nei prossimi mesi. In campionato ha già collezionato 3 assist e un gol e ben 14 partite da titolare, al primo anno in bianconero. Un segnale lampante di quello che potrà essere nei prossimi anni. Naturalmente se il Real Madrid dovesse presentare un’offerta concreta anche per il giocatore potrebbe essere troppo difficile far finta di niente. La chiamata dei blancos arriva solo una volta nella vita e per Cambiaso potrebbe già essere arrivato il momento.