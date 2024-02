Marotta di nuovo alla Juve, stop definitivo: “Non ci sono i presupposti”

Arriva la sentenza sul possibile ritorno di Beppe Marotta alla Juventus: “Non ci sono i presupposti”

Non è la prima volta che si parla di un ritorno di Beppe Marotta alla Juventus. L’amministratore delegato nerazzurro è stato uno degli artefici della rinascita bianconera ma da quando è all’Inter lo scenario si è ribaltato.

Nonostante i grossi problemi finanziari del club milanese, Marotta è riuscito, insieme ad Ausilio e Baccin, a costruire un progetto vincente e duraturo, iniziato già 5 anni fa con Spalletti e proseguito con Conte e con la vittoria dello scudetto. Da 3 anni l’Inter è ulteriormente maturata con Simone Inzaghi e con una serie di operazioni di mercato strategiche che hanno portato ottimi risultati e che naturalmente portano il marchio di Beppe Marotta. Da Calhanoglu a Mkhitaryan, entrambi a parametro zero, così come Acerbi e Thuram. Ma anche intuizioni come Pavard e Sommer che hanno alzato notevolemente lo status e lo spessore della squadra.

Juventus, ritorno di Marotta? “Non ci sono i presupposti”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera, Giocondo Martorelli, operatore di mercato, ha parlato così delle voci che vedrebbero un possibile ritorno di Beppe Marotta alla Juventus.

“Non credo. Credo che Marotta all’Inter si trovi benissimo, ha in mano una società straordinaria dove sta facendo cose bellissime. Non penso che lui possa fare questo tipo di ritorno in bianconero. Certi ritorni non sono mai come nel passato, la storia ce lo insegna: non ci sono i presupposti per cui possa lasciare l’Inter“. Di fatto si tratterebbe di una suggestione, un pò come per Antonio Conte che difficilmente tornerà a sedersi sulla panchina della Juventus.