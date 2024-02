Calciomercato della Juventus riscritto: affare da 30 milioni di euro

Non ci sono dubbi sul fatto che la Juventus debba concentrare le sue energie sul campionato, non mollando nella corsa per un posto Champions.

I bianconeri sono lontani dall’Inter capolista, che non conosce davvero ostacoli nella sua marcia verso il tricolore. Dopo il ko che la squadra di Allegri ha patito proprio contro quella di Inzaghi, bisogna rialzarsi al più presto. Anche perché il torneo è lungo. E pazienza se poi non si riuscirà a lottare per lo scudetto, non era quello l’obiettivo stagionale.

Finora il cammino della Juventus è stato decisamente sopra le righe. Ma riuscire a tenere il ritmo della prima è stato impossibile nelle ultime gare. Ora bisogna voltare pagina e pensare all’Udinese. Bisogna vincere per ritornare a marciare verso quello che è invece l’obiettivo da conquistare, vale a dire la qualificazione alla prossima edizione di Champions League. Ci sono ottime possibilità di riuscire in questo intento, ma non bisogna mollare.

Juventus, tesoro in arrivo da Huijsen: può partire con 30 milioni

I soldi della Champions League serviranno al diesse Giuntoli per portare a Torino dei volti nuovi, giocatori che dovranno abbassare l’età media della rosa e garantire alla Juventus delle alternative importanti in tutte le zone del campo. Cercando di colmare il gap attuale con l’Inter.

Gli acquisti della Juve passeranno però anche dalle cessioni che potrebbero arrivare in estate. Il giovane Huijsen, attualmente alla Roma, è molto appetito. I giallorossi vorrebbero tenerlo anche nella prossima stagione, visto che è già un elemento importante per De Rossi. Ma la Juve vorrebbe invece farlo rientrare alla base e inserirlo nelle rotazioni difensive di Allegri. Attenzione però alle offerte che potrebbero arrivare. Calciomercato.it spiega infatti che il Tottenham e il Manchester United sono pronte a offrire 26 milioni di sterline, circa 30 milioni di euro, per il difensore olandese. Offerta alla quale sarebbe dura dire di no.