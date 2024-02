Juventus, il big esce allo scoperto: “Ecco perché non sono andato in Italia”

La rivelazione del centrocampista che svela i motivi del suo mancato approdo alla Juventus

A mercato chiuso spesso vengono fuori diversi retroscena che in qualche modo chiariscono il perché di alcune situazioni di mercato sfumate.

Negli ultimi mesi uno dei giocatori più richiesti dalla Juventus è stato Kalvin Phillips. Il centrocampista inglese è stato un grande pallino di Cristiano Giuntoli durante tutta la sessione di mercato invernale. Col passare del tempo, però, la trattativa si è complicata, anche per l’inserimento di altre concorrenti, una su tutte il Newcastle. La Juve ha virato su un profilo di minor spessore ma più giovane, Carlos Alcaraz, arrivato anche lui dalla Premier League. Kalvin Phillips ha comunque lasciato il Manchester City, trasferendosi al West Ham per ritrovare minutaggio e riconquistare la nazionale in vista di Euro2024.

Juventus, Kalvin Phillips: “Southgate mi consigliato di restare in Premier”

Il centrocampista si è raccontato a ‘The Sun’ in un’intervista in cui ha spiegato quei giorni di decisioni e colloqui, che lo hanno fatto pendere lontano da Torino andando invece verso l’East London.

L’ex Leeds ha sottolineato che il parere del ct dell’Inghilterra ha giocato un ruolo fondamentale nella sua decisione di non approdare in Italia, e quindi alla Juventus. “Sicuramente non sarei stato agli Europei di quest’estate se non mi fossi trasferito a gennaio – racconta Phillips -. Ho parlato di alcune squadre con il ct dell’Inghilterra Gareth Southgate, un mese prima della finestra di gennaio, e lui mi ha influenzato a rimanere in Premier League piuttosto che andare all’estero”. Phillips ha proseguito: “Pensavo che il West Ham fosse il posto giusto dove andare. Si vede la qualità dei giocatori con l’Inghilterra, giocano settimana dopo settimana. Volevo darmi le migliori possibilità di arrivare agli Europei. Il periodo al City ha messo a dura prova la mia fiducia e il modo in cui mi sentivo. Anche la mia famiglia non ne era contenta. Soprattutto mamma. Era frustrata, non è venuta a guardare le partite allo stadio”, ha concluso il centrocampista.