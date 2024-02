Disertano tutti, UFFICIALE: non ci saranno contro la Juventus

Decisione ufficiale: i tifosi disertano la trasferta e non prenderanno parte al match tra Juventus e Udinese

Domani sera il match dell’Allianz Stadium tra Juventus e Udinese chiuderà la 24a giornata di Serie A.

Nelle ultime settimane ci sono state diverse polemiche legate agli insulti razzisti dei tifosi friulani nei confronti di Mike Maignan. Un caso che per settimane ha intasato i social e le testate giornalistiche e che ha scatenato numerose polemiche in tutto il calcio italiano. In occasione della partita di Torino gli ultras dell’Udinese non saranno. A comunicarlo sono stati i stessi tifosi con una nota ufficiale sui canali social.

Il comunicato ufficiale dei tifosi dell’Udinese: “Non prenderemo parte alla trasferta”

Coerentemente con la scelta fatta nelle ultime stagioni, la Curva Nord Udine non accetta le restrizioni e le limitazioni imposte agli ospiti per la trasferta di Torino e pertanto non ne prenderà parte. Chiediamo a chiunque voglia partecipare alla trasferta, di rispettare la nostra decisione e comportarsi di conseguenza.