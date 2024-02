Regalo di mercato dal cognome impronunciabile: all in Juventus

By

Capolavoro Giuntoli. Il direttore tecnico bianconero è pronto ad affondare un nuovo colpo per la Juventus che verrà. Di chi si tratta?

Mentre Massimiliano Allegri attende risposte importanti dalla sfida di lunedì sera contro l’Udinese, Cristiano Giuntoli prosegue il suo lavoro di progettazione e messa in posa della Juventus della prossima stagione.

Il direttore tecnico bianconero si muove a piccoli passi perché il momento è quello che è e la prudenza deve guidare ogni gesto ed ogni decisione. L’effetto Giuntoli sulla Juventus non è più in discussione. Oltre sei mesi in cui l’intero ambiente bianconero è stato bonificato da tutte le scorie lasciate sul terreno dall’inchiesta Prisma e dalle sue devastanti conseguenze.

Pian piano si pensa alla ricostruzione di un squadra che deve tornare ad essere protagonista, in Italia ed in Europa. Un cammino complesso che però vedrà la luce a partire dalla prossima estate. I risultati del campo potrebbero infatti ‘regalare’ introiti in grado di imbastire una campagna acquisti di qualità.

Giocatori di comprovata esperienza e rendimento assicurato uniti a profili giovani che hanno nelle gambe, e nella testa, il DNA dei campioni. E’ forse il campo che intriga di più il numero uno del mercato della Juventus ed è lì che probabilmente la società bianconera andrà a pescare il prossimo colpo di mercato.

Capolavoro Giuntoli

L’input arriva direttamente da un post pubblicato sul profilo X di Zona Bianconera. Un messaggio che indica l’ultima scoperta di Cristiano Giuntoli.

“La Juventus è molto interessata a Maurits Kjaergaard del Salisburgo“. Centrocampista danese, classe 2003, gioca nella Bundesliga austriaca con il Red Bull Salisburgo. Profilo giuntolianamente possibile, sia per età che per il ruolo ricoperto.

La prossima estate il centrocampo bianconero subirà una corposa ristrutturazione e Maurits Kjaergaard potrebbe entrare a far parte della rosa bianconera. Lavori in corso alla Continassa. E di nomi e di ipotesi ne scorreranno a frotte prima delle decisioni finali.