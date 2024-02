Allegri lo richiama in panchina: la reazione di Chiesa è tutto un programma

Serata amara per la Juventus, che ha perso a sorpresa in casa contro l’Udinese dando definitivamente l’addio al sogno scudetto.

Si è detto più volte di come questo match era insidioso per la squadra di Allegri, visto il percorso di crescita fatto dagli uomini di Cioffi nelle ultime settimane. E l’Udinese si è portata a casa tre punti di platino grazie al gol messo a segno da Gianetti nel primo tempo, sfruttando una disattenzione difensiva.

La Juve non ha avuto una reazione da big. Ha avuto sì qualche occasione per andare a segno, ma è stata poco incisiva. Senza Vlahovic l’attacco ha fatto fatica. Allegri ha provato a cambiare uomini e schemi nel corso dell’incontro, ma la sostanza non è cambiata. Ed è dunque arrivata una sconfitta che deve far riflettere all’interno dell’ambiente bianconero.

Juventus, la reazione di Chiesa alla sostituzione fa discutere i tifosi

Come detto mister Allegri ha provato un po’ tutte le sue carte a disposizione, non trovando però la formula giusta per far rendere il suo attacco. Addirittura nei minuti finali ha anche gettato nella mischia il giovane Cerri.

📷La reazione di #Chiesa richiamato in panchina con la #Juventus sotto di un gol ❓Che voto date alla sua partita? pic.twitter.com/IdARsJyrVD — calciomercato.it (@calciomercatoit) February 12, 2024

Il portale calciomercato.it ha messo in evidenza una reazione che ha avuto Federico Chiesa al momento della sostituzione, che ha un po’ reso perplessi i tifosi bianconeri. Al minuto numero 77 il figlio d’arte è stato richiamato in panchina dall’allenatore e sostituito con Iling Junior. Una mossa che sta facendo discutere. Del resto la Juventus era sotto di una rete e aveva senz’altro bisogno del suo uomo migliore in attacco. Aspettandosi una prodezza in una serata comunque storta per il numero sette.