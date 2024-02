Altro che 50 milioni di euro: incantesimo Giuntoli, nuovo regalo Juve

Adesso Giuntoli avrebbe già un regalo pronto dal costo di 50 milioni ma potrebbe prenderlo scontato: i dettagli.

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, Merino è uno dei nomi presenti nella lista dei possibili rinforzi per il centrocampo della Juventus, stilata da Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del club bianconero.

Il centrocampista della Real Sociedad è valutato intorno ai 50 milioni di euro, ma la sua situazione contrattuale potrebbe influenzare il suo prezzo durante la prossima sessione estiva di mercato. Merino, attualmente in scadenza di contratto nel 2025, potrebbe essere disponibile per una cifra inferiore a causa della sua imminente scadenza contrattuale.

Merino alla Juve: Giuntoli lo prende in scadenza

Questa situazione rende il giocatore un’opzione interessante per la Juventus, che potrebbe cercare di sfruttare questa situazione per assicurarsi le sue qualità a un prezzo più accessibile. Il centrocampo è un’area in cui la Juventus potrebbe voler rafforzarsi, e Merino rappresenta un profilo adatto alle esigenze della squadra. Il giocatore spagnolo ha dimostrato le sue capacità con la Real Sociedad e potrebbe portare una preziosa esperienza e qualità al centrocampo bianconero.

Tuttavia, non è ancora chiaro se la Vecchia Signora sarà in grado di arrivare a un accordo con la Real Sociedad per Merino, né se il giocatore stesso sarebbe interessato a trasferirsi in Italia ma rimane, comunque, un opzione più che valida per il suo futuro. La trattativa potrebbe essere influenzata da diversi fattori, inclusi l’interesse di altri club e le preferenze personali del giocatore. La notizia dell’interesse della Juventus per Merino è destinata a suscitare dibattito tra i tifosi e addetti ai lavori, e sarà interessante seguire gli sviluppi della situazione durante la prossima finestra di trasferimento estiva. Rimaniamo, dunque, in attesa di ulteriori novità in merito alla questione.