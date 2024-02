Biennale da 5 milioni a stagione: la Juve sblocca il primo colpo

Adesso si sblocca il primo colpo. Un biennale da cinque milioni per il giocatore che può fare comodo ad Allegri: i dettagli.

Paolo Paganini, giornalista di ‘Rai Sport’, ha fornito interessanti dettagli riguardo all’offerta presentata da Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juventus, al talentuoso brasiliano Felipe Anderson.

Durante un’intervista ai microfoni di ’90° Minuto’, Paganini ha svelato i dettagli di questa proposta che potrebbe portare il giocatore a trasferirsi nella squadra bianconera. L’offerta in questione è stata descritta come “importante” da Paganini. Si tratta di un contratto biennale con un ingaggio di 5 milioni di euro a stagione, una cifra significativa che sottolinea l’interesse concreto della Juventus nei confronti di Felipe Anderson.

Felipe Anderson alla Juventus: biennale da 5 milioni

La proposta di Giuntoli dimostra la determinazione della Juventus nel voler assicurarsi le qualità del giocatore brasiliano. Felipe Anderson è considerato un elemento importante per rinforzare l’attacco della squadra, e l’offerta generosa riflette la volontà del club di investire per migliorare la propria rosa.

La notizia dell’offerta di Giuntoli a Felipe Anderson è destinata a suscitare interesse e discussioni tra i tifosi della Juventus e gli appassionati di calcio in generale. Resta da vedere se il brasiliano accetterà l’offerta e si unirà alla squadra bianconera ma, adesso, l’operazione è sicuramente, già, ben avviata e pronta alla chiusura. Rimaniamo dunque in attesa per ulteriori novità in merito alla questione.