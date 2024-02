Calciomercato Juventus, 120 milioni in arrivo: Giuntoli saluta il suo pupillo

Calciomercato Juventus, 120milioni di euro in arrivo. In questo modo Giuntoli sarebbe costretto a salutare uno dei suoi pupilli

Cristiano Giuntoli potrebbe essere costretto a dire addio ad uno dei suoi pupilli. Anche perché a certe cifre non ci può mai e poi mai arrivare. Dovrebbe fare il miracolo il direttore dell’area tecnica dei bianconeri, ma è quasi impossibile.

Nel corso di questi anni, quando era al Napoli, il dirigente toscano si è sempre messo in testa degli obiettivi: alcuni li ha raggiunti, altri no. Però non gli sono mai usciti dal cervello, e su questo non ci possono essere discussioni. Uno di questi gioca in Serie A e Giuntoli aveva già cercato di portarlo al Napoli non riuscendo però nel suo intento. Una situazione che potrebbe rimanere tale, e con sempre la sua ex squadra nel destino.

Calciomercato Juventus, 120milioni per Osimhen, addio Zirzkee

Secondo la Repubblica in edicola questa mattina, il Napoli la prossima estate è pronto ad accogliere un’offerta da 120milioni di euro da parte del Psg per Osimhen, che ha già fatto capire di voler cambiare aria alla fine dell’anno. In ogni caso tra le squadre di Premier che busseranno alla porta di De Laurentiis e appunto la formazione parigina che dovrebbe essere costretta a sostituire Mbappé, il nigeriano saluterà la Serie A.

E una parte di quei soldi incassati il Napoli li potrebbe investire per Zirkzee, il centravanti del Bologna che sta incantando tutti e che difficilmente rimarrà in Emilia al termine dell’anno. A meno che la squadra di Motta non riesca a centrare una qualificazione alle prossime coppe europee: questo sicuramente potrebbe far cambiare il quadro. In ogni caso per la Juve la strada è davvero in salita.