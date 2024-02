Calciomercato Juventus, il nuovo portiere parla portoghese: soluzione a sorpresa

Calciomercato Juventus, i dirigenti bianconeri sono alla ricerca di un possibile erede di Szczesny. Su di lui anche due inglesi.

Nelle ultime due sessioni di mercato Cristiano Giuntoli non si è potuto sbizzarrire. In casa Juventus, in questo momento, i conti vengono prima di tutto. Motivo per cui il direttore sportivo, arrivato dopo la lunga esperienza napoletana, si è limitato a puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

La scorsa estate l’unico acquisto della Signora è stato quello di Timothy Weah, ex Lille. E dalla squadra francese la Juve ha arruolato anche il primo innesto dell’ultima finestra di trasferimenti, il difensore centrale portoghese Tiago Djalò. Poi, a pochi giorni dal gong, Giuntoli se n’è uscito con il colpo Alcaraz giovane centrocampista argentino prelevato dal Southampton, club che attualmente milita nella Serie B inglese. Due acquisti che difficilmente potranno incidere sin da subito ma che di sicuro rappresenteranno delle valide alternative per il tecnico toscano, ad inizio stagione rimasto orfano di Pogba e Fagioli, il primo sospeso per la vicenda del doping e il secondo squalificato fino a maggio per aver scommesso su siti illegali.

Calciomercato Juventus, a Giuntoli piace Diogo Costa

Giuntoli nel frattempo sta già lavorando in vista della prossima estate, quando grazie agli introiti della Champions League – difficilmente la Juve non arriverà tra le prime quattro – il margine di manovra sarà verosimilmente più ampio.

💣💥❗🇵🇹 #FCPorto 🔵🐲❗

FC Porto’s 24-year-old goalkeeper Diogo Costa continues to be on Juventus, Newcastle United and Manchester United’s short transfer list. pic.twitter.com/R4I3TrZP5u — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) February 12, 2024

Il responsabile dell’area sportiva bianconera è anche sulle tracce di un portiere che possa in futuro prendere il posto di Szczesny. Il polacco al momento è insostituibile – contro l’Inter è stato ancora una volta tra i migliori in campo – ma non è più giovanissimo. Ed il suo contratto scadrà nel 2025. Tra gli estremi difensori che piacciono di più a Giuntoli c’è Diogo Costa, attuale numero uno del Porto. Come riporta Ekrem Konur, esperto di mercato internazionale, i bianconeri rientrerebbero tra le pretendenti al portiere dei Dragoes, oltre a Newcastle e Manchester United.