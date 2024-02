Incidente per il bus della squadra prima della Champions: nessuna conseguenza

Incidente per il bus della squadra prima della Champions, tanto spavento durante il tragitto dall’aeroporto all’hotel.

L’attesa è terminata. Domani ricomincia la Champions League, a distanza di due mesi dalla fine della fase a gironi. E si inizia a fare sul serio, visto che dagli ottavi in poi il margine di errore è davvero molto ridotto. Sia per le big che per le cosiddette outsider.

La speranza di ogni tifoso bianconero è quella di tornare ad ascoltare la famosa musichetta il prima possibile: la Juventus, infatti, ha giocato l’ultimo match nella coppa dalle grandi orecchie nell’ottobre 2022, quando a sorpresa venne eliminata dopo la fase a gironi. In questa stagione, invece, gli uomini di Massimiliano Allegri non disputano alcuna competizione europea a causa della squalifica dell’Uefa per vicissitudini giudiziarie con cui il club di via Druento ha dovuto fare i conti lo scorso anno. A meno di improvvisi crolli nella seconda parte della stagione, la Signora dovrebbe chiudere il campionato tra le prime quattro. E prendere parte alla prossima Champions, che avrà un format nuovo di zecca.

Incidente per il bus della squadra prima della Champions, che spavento per il Real Madrid

Una delle grandi favorite, in quest’edizione, è ovviamente il Real Madrid, a caccia del suo 15esimo trionfo. I Blancos di Carlo Ancelotti hanno tutte le carte in regola per provare a detronizzare il Manchester City campione in carica.

🚨 El autobús del REAL MADRID sufre un ACCIDENTE en ALEMANIA. 💥 Chocó con otro coche en la autopista. 👍 Afortunadamente, los implicados continuaron sin ningún incidente. pic.twitter.com/fNAfjbTNnH — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 12, 2024

Il loro percorso nella fase ad eliminazione diretta comincia dalla doppia sfida con il Lipsia, una squadra talentuosa ma che in questo momento, in Bundesliga, non sta vivendo un periodo felicissimo. Il Real Madrid scenderà in campo domani sera ma questo pomeriggio ha avuto un piccolo inconveniente durante il tragitto dall’aeroporto di Erfurt all’hotel dove alloggiano Vinicius e compagni. Il bus che trasportava la squadra è stato coinvolto in un incidente: un’auto ha colpito il mezzo all’uscita dall’autostrada, perdendo lo specchietto retrovisore. Tanto spavento per i giocatori del club madrileno, comunque illesi.