Juventus, Cambiaso nel pre-partita: “Posso giocare ovunque”

Le parole del terzino bianconero Andrea Cambiaso nel pre-partita di Juventus-Udinese

Mancano pochi minuti all’inizio di Juventus-Udinese, match che chiuderà la 24a giornata di Serie A e che segnerà la 405esima presenza di Allegri sulla panchina della Juve.

Nel pre-partita uno dei protagonisti del club bianconero, Andrea Cambiaso, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Stiamo bene, siamo carichi dobbiamo subito reagire alla sconfitta con l’Inter. Il giorno dopo avevamo già smaltito, non siamo stati condizionati ma sappiamo che abbiamo fatto un punto in due partite e dobbiamo reagire. Dobbiamo continuare cosi e fare il nostro percorso senza guardare alle altre. Sono contento di quello che ho fatto ma ho ancora molto da dimostrare e penso di poter crescere ancora molto ma di sicuro non mi accontenterò. Sicuramente non mi aspettavo di essere un punto di riferimento. Ruolo? Sinistra o destra non cambia, io mi trovo bene a giocare. Che sia destra o sinistra cambia poco”.

“Chiesa? Lavora sempre bene, lo conosco ormai da un po’ di mesi e so che ragazzo è. Speriamo stia bene. Carlos Alcaraz è un ragazzo genuino, bravo e sono convinto che potrà darci una grossa mano”.