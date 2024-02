Juventus, il ribaltone gratis che non ti aspetti: Danilo rossonero

Calciomercato Juventus, nessuna trattativa al momento per il rinnovo e la situazione potrebbe prendere una piega inaspettata. Quello che potrebbe succedere

Sappiamo benissimo che dentro la Juventus al momento non c’è nessuno incedibile. Né Vlahovic né Chiesa, ad esempio, che sono gli elementi che, probabilmente (anzi, sicuramente) hanno più mercato. Davanti a delle offerte ritenute adeguate, Giuntoli si metterebbe a trattare.

E lo stesso discorso vale anche per tutti gli altri elementi della rosa. Anche il capitano, Danilo, potrebbe sicuramente rientrare tra i cedibili. Il suo contratto è in scadenza nel 2025 e al momento non c’è avviata nessuna trattativa per il rinnovo. C’è sicuramente del tempo, ma nessun contatto – secondo calciomercato.com – c’è stato tra il brasiliano e la società. E l’estate si avvicina, quindi per non perderlo a parametro zero i bianconeri potrebbero anche decidere di cederlo.

Calciomercato Juventus, il Flamengo su Danilo

E dove? Così come vi abbiamo raccontato in un’altra occasione, sul difensore ci potrebbero essere i radar del Flamengo, per quello che potrebbe essere un ritorno in Patria anticipato. Al momento nulla è deciso, ovvio, ma questa del capitano della Juventus è una situazione da tenere in considerazione nei prossimi mesi. Soprattutto se non dovessero esserci delle novità per quanto riguarda il rinnovo contrattuale.

Staserà non sarà in campo Danilo perché squalificato e il suo posto potrebbe essere preso dal connazionale Alex Sandro, lui in scadenza questa estate e che sicuramente saluterà la Continassa. Risaputo. La questione meno risaputa è appunto quella che riguarda l’ex Manchester City, che senza paura minima di essere smentiti è uno dei migliori dentro la rosa. Non solo per qualità tecniche e fisiche, ma anche per quelle doti caratteriali che ha sempre messo in evidenza. Sicuramente è un bel capitano.