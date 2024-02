Juventus-Udinese: “E’ finito, cacciatelo all’intervallo”

Posticipo serale per la Juventus, che questa sera è impegnata allo Stadium per affrontare la sempre temibile Udinese.

Una partita ricca di insidie per la squadra di Massimiliano Allegri, considerando che i friulani hanno bisogno di punti per allontanarsi dai bassifondi. Questa la formazione mandata in campo: Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Milik.

Il match si è messo in salita per la Juventus dopo 25 minuti. Quando l’Udinese ha trovato la rete del vantaggio con Gianetti. Senza dubbio non il modo migliore per iniziare la contesa, ma ci sarà tempo per recuperare. Il gol degli ospiti é arrivato sugli sviluppi di un calcio piazzato, con il difensore dell’Udinese che si è fatto trovare pronto, insaccando da due passi dopo una maldestra corta respinta di Alex Sandro. Proprio il brasiliano oggi è tornato tra i titolari prendendo il posto di Danilo.

Juventus, errore di Alex Sandro: tifosi scatenati sui social

Dunque la fiducia del tecnico finora non è stata proprio del tutto ripagata. Il giocatore è in scadenza di contratto a giugno e per lui non arriverà alcun rinnovo. Questo errore tecnico commesso ha scatenato i commenti sui social dei tifosi bianconeri che stanno seguendo la partita.

2024 giochiamo con Alex Sandro Abbiamo spedito Huijsen a Roma con Rugani in panchina — Mirettismo 20 (@Mirettismo20) February 12, 2024

Conto i giorni che separano Alex Sandro dall’addio alla Juve. — Antonio Alicastro (@antoalicastro) February 12, 2024

Sono allegriano.

Di questo goal la colpa non è di Alex Sandro, è dell'allenatore. Quel giocatore non va più messo in campo#JuveUdinese #jvtblive — Paolo (@Vorlander13) February 12, 2024

La colpa non è di Alex Sandro ma di chi lo fa giocare semplicemente impresentabile anche nei campi dilettantistici #JuveUdinese — Mauro Marafioti (@marafioti206) February 12, 2024

Basta leggere qualche commento su X per capire come in tanti criticano la prova del brasiliano, ma non solo. Perché nel mirino c’è anche mister Allegri, “colpevole” di avergli dato una chance dal primo minuto in una partita molto delicata.