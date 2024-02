Kroos esce allo scoperto sul suo futuro: annuncio UFFICIALE

Kroos esce allo scoperto sul suo futuro, il centrocampista tedesco potrebbe lasciare il Real Madrid a fine stagione.

Sabato c’era anche lui in campo nello scontro diretto con il Girona, terminato 4-0 per il Real Madrid. Toni Kroos era come al solito in mediana a dettare i tempi, lavoro che l’esperto centrocampista tedesco svolge egregiamente ormai da 10 anni e cioè da quando i Blancos l’hanno prelevato dal Bayern Monaco.

Con il club madrileno Kroos ha vinto tutto ciò che c’era da vincere – ben cinque Champions League – ed è uno dei pochi superstiti della storica “tripletta”, i tre trionfi consecutivi nella coppa dalle grandi orecchie con Zinedine Zidane in panchina e Cristiano Ronaldo in attacco. Un ciclo forse irripetibile e di cui il calciatore teutonico è stato uno dei grandi protagonisti. Kroos ha da poco compiuto 34 anni e questi potrebbero essere gli ultimi mesi con la maglia del Real Madrid sulle spalle. Già, il suo contratto andrà in scadenza in estate ed ancora non ha deciso se firmare nuovamente con i Blancos e chiudere la carriera a Madrid oppure se tentare una nuova avventura altrove.

Kroos esce allo scoperto sul suo futuro: “Non ho ancora preso alcuna decisione”

Improbabile, in ogni caso, che il suo futuro sia in Arabia Saudita. Kroos, infatti, è sempre stato molto critico nei confronti dei calciatori che negli ultimi mesi hanno scelto i petroldollari della Saudi Pro League, soprattutto chi ancora poteva giocare ad alti livelli.

Oggi, durante la conferenza stampa di presentazione del match di Champions League con il Lipsia – il Real Madrid scenderà in campo domani sera – il tedesco (accostato anche alla Juventus) è tornato a parlare del suo futuro. “Non so cosa succederà – ha detto – Ci sto pensando, ma non ho ancora preso alcuna decisione. Lo farò al momento opportuno, il mio piano è sempre stato quello di ritirarmi ad un altissimo livello”.