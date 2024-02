Bomba Juventus in diretta: colpaccio dal Napoli, affare tricolore

Bomba Juventus in diretta, Giuntoli sta già pensando alla prossima estate: è lui il prescelto per quanto riguarda l’attacco.

Un pareggio e due sconfitte. Questo il bilancio delle ultime tre giornate, numeri non in linea con quelli che la Juventus aveva fatto registrare fino allo scorso 21 gennaio, data in cui la Signora conquistò l’ennesimo risultato positivo della stagione andando a vincere 3-0 in casa del Lecce.

Dalla partita con l’Empoli le cose sono cambiate. Il pareggio con gli azzurri evidentemente non era nient’altro che un campanello d’allarme. Un sintomo, ancora lieve, di una “patologia” che ha poi preso il sopravvento nelle due settimane successive. Fatto sta che la tifoseria bianconera è passata nel giro di pochi giorni dall’esaltazione per il duello serrato con l’Inter per lo scudetto alla sfiducia più totale. Il campionato è ancora lungo, è vero, ma dopo lo scivolone di ieri sera con l’Udinese, il secondo di fila dopo la sconfitta rimediata a San Siro sette giorni fa, è una mazzata non indifferente sulle ambizioni tricolori di Chiesa e compagni, ora finiti a -7 dai nerazzurri.

Massimiliano Allegri nelle prossime partite dovrà essere bravo a non perdere la bussola. Il tecnico livornese è solito esaltarsi nelle difficoltà ma servirà un ulteriore sforzo per impedire alla Juventus di uscire fuori dai binari.

In attesa di capire se sarà di nuovo lui l’allenatore della Signora nella prossima stagione, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è intento a pianificare il mercato estivo. Per quanto concerne il reparto avanzato, potrebbero esserci parecchie novità, a cominciare dalla permanenza – non scontata – dei vari Vlahovic e Chiesa. Stando a quanto riporta Michele Fratini, intermediario, la Juve sta pensando con una certa insistenza a Giacomo Raspadori, che a Napoli quest’anno non trova molto spazio. Fratini, intervenuto a TvPlay, è convinto che sia lui l’obiettivo numero uno del responsabile dell’area tecnica bianconera, che aveva voluto Raspadori già durante la sua esperienza partenopea.