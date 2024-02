Calciomercato Juventus, si chiude la telenovela Alex Sandro: nuovo contratto da 18 mesi

La telenovela Alex Sandro si chiude: il brasiliano trova il nuovo club e lascia la Juventus

La prestazione della Juventus contro l’Udinese è stata decisamente insufficiente e ha riportato alla luce i tanti limiti della squadra di Allegri che in questi mesi erano passati in secondo piano, visti i risultati ottenuti.

Andando in profondità, però, il gioco della Juve è sempre stato poco soddisfacente, se non in alcune rare circostanza. Le vittorie sono arrivate grazie alla compattezza difensiva ma la produzione offensiva è sempre stata piuttosto limitata. Senza principi collaudati e meccanismi rodati, le vittorie sono sempre arrivate grazie alle giocate dei singoli ma, appena c’è stata una battuta d’arresto, la squadra ha subito il contraccolpo.

Ieri sono mancati due perni come Danilo e Vlahovic e le riserve non sono state all’altezza della situazione. Alex Sandro ad esempio non ha dato il contributo che Allegri sperava, dimostrando di essere davvero alla fine del suo ciclo in bianconero. Il terzino sinistro sembra ormai un pesce fuor d’acqua in questa Juve, sconnesso anche dai compagni e dal reparto difensivo che con Bremer, Gatti e Danilo aveva trovato certezze. Non ci sono dubbi sul fatto che il brasiliano a fine stagione lascerà Torino. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2024 e la Vecchia Signora non ha alcuna intenzione di rinnovarlo.

Juventus, addio ad Alex Sandro: l’International prepara un contratto di 18 mesi

Come riportato dal giornalista Nicolò Schira, un club brasiliano sarebbe sulle tracce di Alex Sandro in vista della prossima stagione.

Si tratta dell’International, club pronto a offrire all’ex Porto un contratto di 18 mesi. Alex Sandro non ha molta scelta e, con la possibilità di tornare in Brasile, difficilmente rifiuterà la proposta. Anche il Santos aveva valutato l’idea di riprenderlo ma in questo momento è scalato dietro nella lista delle papabile candidate. Per Alex Sandro non resta che attendere la fine della stagione, così da potersi liberare a zero e scegliere la prossima destinazione per provare a rilanciarsi.