Stanno per prendere de Ligt: la Juventus non aspettava altro

Allarme rientrato per la Juventus, almeno per ora. La big di Premier League vira su un altro difensore e molla la pista Bremer

Le mosse in vista del prossimo calciomercato estivo sono già iniziate. Molti club stanno muovendo già passi concreti per portarsi avanti.

In Italia spicca l’Inter che ha chiuso i dettagli per l’arrivo di Taremi dal Porto a giugno a parametro zero e presto dovrebbe concludere anche per Zielinski dal Napoli. La Juventus sta cercando di valutare specialmente le uscite e dovrà risolvere al più presto la questione Matias Soulé, richiesto da molti club in Italia e all’estero.

🚨 EXCLUSIVE 🚨 Manchester United are in pole position for Matthijs de Ligt as Arsenal join race for Bayern Munich star 👀 By @stevek9KS1TVhttps://t.co/riLLlwPrfd — Football Transfers (@Transfersdotcom) February 12, 2024

Juventus, niente Bremer per lo United: i Red Devils virano su De Ligt

La società bianconera deve concentrarsi anche sul blindare i propri big, da Vlahovic a Rabiot, ma anche Gleison Bremer che è nel mirino di diverse big inglesi.

La stagione del brasiliano fin qui si è rivelata straordinaria e naturalmente le minacce in chiave mercato sono dietro l’angolo. Il Manchester United è una pretendente concreta ma le notizie che arrivano dall’Inghilterra potrebbero far tirare un sospiro di sollievo alla Juve. Secondo Football Transfer, infatti, i Red Devils sarebbero in pole position per Matthijs De Ligt, che piace anche all’Arsenal