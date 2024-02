Rilancio e mega offerta contrattuale: Juventus avvisata

Novità importanti per quanto concerne il futuro del giocatore che vuole la Juventus. Ecco cosa potrebbe succedere nella trattativa.

La Lazio continua a lavorare per trattenere Felipe Anderson, nonostante l’interesse di altri club, incluso la Juventus.

Secondo quanto riportato da ‘Il Messaggero’, il presidente del club biancoceleste, Claudio Lotito, è convinto che il brasiliano non abbia alcuna intenzione di lasciare la squadra. Lotito sarebbe infatti determinato a incontrare nuovamente la sorella di Felipe Anderson, che agisce anche come suo agente, per convincerla ad accettare un’offerta contrattuale rinnovata. L’offerta in questione sarebbe di 3,5 milioni di euro all’anno, inclusi bonus, con un contratto fino al 2027 e opzione per il 2028.

La Lazio prova a trattenerlo: così cambia il futuro di Felipe Anderson

Con questa mossa, Lotito vuole dimostrare la volontà del club di mantenere Felipe Anderson nel lungo termine e scongiurare un possibile trasferimento alla Juventus o ad altri club interessati al giocatore.

La Juventus, dunque, è avvisata: la Lazio è determinata a fare di tutto il necessario per trattenere il talentuoso esterno brasiliano e Lotito si prepara a mettere sul tavolo un’offerta allettante per convincerlo a rimanere nella Capitale. Resta da vedere se Felipe Anderson accetterà la proposta della Lazio o se opterà per una nuova avventura altrove. La situazione rimane quindi da monitorare da vicino mentre il mercato continua a evolversi.