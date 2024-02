Juventus e Milan sul big: tris di squadre dalla Premier

Juventus e Milan seguono da vicino il difensore inglese in scadenza a giugno: tris di club in Premier da contrastare

Il calciomercato si è già proiettato in direzione della sessione estiva e diversi club italiani si stanno già muovendo concretamente.

L’Inter, ad esempio, ha chiuso per Taremi a parametro zero che arriverà in estate dal Porto. Così come per Zielinski, in scadenza col Napoli. Due operazioni targate Marotta e Ausilio e che danno già garanzie a Simone Inzaghi per la prossima stagione. Anche la Juventus sta cercando di fare lo stesso e sta valutando diversi profili per la prossima stagione, anche in vista di quelle che potrebbero essere le cessioni. In estate lascerà Torino Alex Sandro e probabilmente anche i vari Kostic, Kean, De Sciglio. Serviranno forze fresche e Giuntoli sta già lavorando in questo senso.

Juventus e Milan su Lloyd Kelly: Liverpool, Tottenham e Newcastle in prima fila

Un nome che sta prendendo sempre più quota è quello di Lloyd Kelly, difensore classe ’98 del Bournemouth che, però, piace anche a diversi club di Premier League.

Come sottolineato da Graeme Bailey, Tottenham, Newcastle e Liverpool sono in prima fila nella corsa al difensore britannico che andrà in scadenza in estate e naturalmente rappresenta un’occasione concreta a parametro zero per giugno. La Juventus resta vigile, così come il Milan, altro club di Serie A interessato a Kelly. L’ex Bristol City tendenzialmente è orientato a restare in Premier League e ha già avuto diversi dialoghi. Nulla è ancora definito e per questo Juventus e Milan hanno ancora la possibilità di farsi avanti concretamente.

Bournemouth’s Lloyd Kelly is weighing up his future with Premier League trio Tottenham, Newcastle and Liverpool all indicating that they are willing to make offers for the soon to be out-of-contract defender. Kelly has already held talks with a number of foreign sides.… — Graeme Bailey (@GraemeBailey) February 12, 2024

I due club di Serie A dovranno vedersela con tre potenze inglesi e certamente a livello economico partono decisamente indietro. L’appeal di Juve e Milan, però, potrebbe convincere il giocatore a provare una nuova avventura in Serie A.