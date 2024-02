Esonero in arrivo: il sostituto è già stato scelto, i dettagli

Nuovo esonero in Serie A? Ecco le ultimissime riguardo la panchina della big: c’è l’annuncio sull’addio del tecnico, ai ferri corti con la società e una parte dello spogliatoio.

“Entro un paio di giornate arriverà l’esonero”, sentenza scritta per il tecnico: il suo futuro è appeso a un filo. L’annuncio in diretta sorprende i tifosi che adesso si aspettano un nuovo cambio in panchina. Ecco la scelta della società riguardo il possibile sostituto, che può arrivare e concludere questa stagione.

La panchina di un’altra big sta per saltare. E’ questo l’annuncio che è stato dato in diretta e che riguarda il futuro dell’allenatore, reduce da una pesante sconfitta in campionato per 1-0. Un ko devastante che ha compromesso l’umore dei tifosi che, anche sui social, hanno espresso il loro disappunto per la gestione dell’ultimo periodo. Le voci sull’imminente cambio, trovano conferma con un nuovo ultimatum che è stato dato all’allenatore che adesso rischia il proprio posto in panchina. Ecco le ultimissime che riguardano anche il successore e la scelta della società sul nuovo allenatore da prendere. C’è già un profilo ideale, che è stato individuato dal club e pronto a concludere la stagione della squadra.

Esonero già deciso: c’è l’annuncio che sorprende i tifosi

La sconfitta nell’ultimo turno di campionato ha aperto le porte ad una nuova crisi all’interno della società. Rischia l’esonero il tecnico del Napoli Mazzarri. La situazione è sempre più infuocata con i tifosi che hanno già scaricato il sostituto di Rudi Garcia, ecco la posizione di Aurelio De Laurentiis. C’è l’annuncio riguardo il possibile addio di Mazzarri da Napoli.

Il giornalista Giancarlo Padovan, nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Radio, ha fatto il punto della situazione riguardo il futuro del Napoli. Dopo la sconfitta di San Siro, contro il Milan, gli azzurri hanno perso terreno con il quarto posto che adesso dista a sette punti. Una situazione sconfortante anche per quanto riguarda il gioco della squadra, che ha perso la verve dello scorso anno. Ecco perché il futuro di Mazzarri a Napoli è a rischio: il tecnico livornese rischia un nuovo esonero. Questo l’annuncio di Padovan: “Entro un paio di giornate può arrivare l’esonero di Mazzarri. Questo Napoli è vergognoso e c’è da dire che anche Walter sia in una fase discendente della sua carriera da allenatore. Si può dire che sia ormai finito come tecnico, anche se è una brutta parola da dire. E’ evidente che sia andata, è giusto che si dimetta”. Quindi dopo Garcia, Aurelio De Laurentiis può esonerare anche Mazzarri e magari nominare come nuovo allenatore del Napoli Cannavaro. Le prossime partite, con l’ottavo di finale di Champions League alle porte contro il Barcellona, possono essere decisive per il futuro di Mazzarri a Napoli.